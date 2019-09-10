نجيب ساويرس يعلن عن رأيه في “محمد علي”.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 05:45 صباحاً - أجاب رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن سؤال من احد متابعيه عن رأيه في “محمد علي”.

فقد وجه احد متابعي نجيب ساويرس على تويتر سؤلا له قائلا: “ايه رأيك في محمد علي يا نجيب بيه ؟” ليتهرب ساويرس من الاجابة بطريقة ساخرة قائلا: “محمد على هو صانع النهضة المصرية و بنى القناطر الخيرية و ازدهرت الزراعة و الصناعة فى عصره

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