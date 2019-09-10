شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يعود لتصوير "فالنتينو" مع عادل إمام.. وينفى شائعة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان محمد التاجى لتصوير دوره في مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، من إخراج رامى إمام، حيث من المقرر أن يستكمل تصوير دوره غداً الثلاثاء بأحد الاستديوهات، حيث يقدم التاجى شخصية مدير بنك يدعى شاكر، ويدخل فى أزمات مع نورعبد المجيد "فالنتينو" – عادل إمام صاحب مجموعة مدارس "فالنتينو".

وقال التاجى لـ"الخليج 365" أنه فوجئ بأخبار انتشرت فى الأيام الماضية تفيد بأنه مريض وطريح الفراش، موضحاً إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلي أنه يعود لتصوير دوره في المسلسل غداً الثلاثاء مع الزعيم عادل إمام، مطالباً بعدم نشر أخبار مغلوطة عنه .

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وفى سياق متصل، عاد الزعيم عادل إمام لاستكمال تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، بعد توقف 3 أشهر، حيث كان من المفترض عرضه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت جعل القائمون على العمل يؤجلون عرضه وتأجيله إلى رمضان 2020.

مسلسل فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل امام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.