شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "it " فيلم الرعب الجديد Wrinkles the Clown يصل دور العرض 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض حول العالم فيلم جديد عن مهرجين الرعب ، ويعد الأبرز والأهم بعد فيلم الرعب " IT" الفيلم يحمل اسم Wrinkles the Clown والذي يدور حول شخصية "بيني واو" الذي زادت شهرته على الإنترنت قبل خمس سنوات.

يركز فيلم Wrinkles the Clown على مقطع فيديو فيروسي نشر على موقع الفيديوهات YouTube، حيث قام شخص غير معروف بارتداء قناع مهرج ويقفز من تحت سرير طفل، ومن المقررعرضه يوم 4 أكتوبر القادم.

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wrinkles the clown

أشار الفيديو إلي إن اسم المهرج هوWrinkles وعاش في جنوب غرب ولاية فلوريدا، تم استخدام الاسم من قبل الآباء لتخويف أطفالهم كعقاب على سوء التصرف، حسبما نشر موقع " hypebeast ".