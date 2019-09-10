سيرين عبدالنور: لست خائفة من عرض "الديفا" على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، إنها تستعد لتصوير أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، مع المخرج جاد شويري.

وتابعت سيرين، خلال لقاءها على قناة "دبي": "الكليب يمثل تحدٍ جديد بالنسبة لها"، مشيرة إلى أنها قامت بعمل "لوك" مختلف لشعرها من أجل هذا الكليب.

وأضافت أنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "الديفا" الذي سيعرض على الإنترنت في أول تجربة لها.

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وأشارت إلى أنها متحمسة جدًا للعمل، وليست خائفة من التجربة، لافتة إلى أن هذه المنصات أصبح لها جمهور، وبها منافسة بشكل كبير.

يذكر أن مسلسل "الديفا"، إنتاج mbc، ويحمل العمل 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي.

سيجمعها المسلسل مع الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين.