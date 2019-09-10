فن ومشاهير

ياسمين صبري بفستان جذاب في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت فستانًا أصفر طويل، أبرز أناقتها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج احمد سمير فرج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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