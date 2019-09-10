ياسمين صبري بفستان جذاب في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت فستانًا أصفر طويل، أبرز أناقتها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج احمد سمير فرج.