بالصور.. عادل عبده مخرجا لحفلي إفتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشر الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، صورًا جمعته بالمخرج المسرحي الكبير د عادل عبده الملقب بفارس المسرح الإستعراضي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وأشار رئيس المهرجان إلي توقيع عقد إخراج وتصميم إستعراضات حفلي إفتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الخامسة والثلاثون، وبث مجموعة من الصور التذكارية التي التقطت لهما خلال التوقيع.



يذكر أن عادل عبده أخرج حفلي الافتتاح والختام في ثلاث دورات سابقة، حققت نجاحًا كبيرًا، و وُصفت بالمبهره والساحرة وقوبلت بردود أفعال من جماهير الحضور والأوساط الفنية والاعلامية والصحفية.

بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وأشار رئيس المهرجان إلي توقيع عقد إخراج وتصميم إستعراضات حفلي إفتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الخامسة والثلاثون، وبث مجموعة من الصور التذكارية التي التقطت لهما خلال التوقيع.يذكر أن عادل عبده أخرج حفلي الافتتاح والختام في ثلاث دورات سابقة، حققت نجاحًا كبيرًا، و وُصفت بالمبهره والساحرة وقوبلت بردود أفعال من جماهير الحضور والأوساط الفنية والاعلامية والصحفية.

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