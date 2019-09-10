ياسمين صبري بإطلالة نارية في احدث صورها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:52 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ياسمين صبري بإطلالة نارية حيث ارتدت فستانا اصفر مرصعا بالألماس مع وضع مكياج خفيف بلون ترابي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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