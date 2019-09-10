كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر مجموعة صور جريئة جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت قمر في هذه الصور بإطلالة سوداء انيقة ومثيرة في نفس الوقت الى جانب سيارتها الـ “رولز رويس” وعلقت قائلة: “حينما يكتمل وعي الإنسان وإدراكه للحياة،إما ان يعيش في صمت إلى الأبد،أو أن يصبح ثائرآً في وجه كل شيئ.” F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمر بإطلالة مثيرة جانب سيارتها الـ “رولز رويس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.