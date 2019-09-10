شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ السينمائى يطلق برنامجًا لسينما الشباب ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، اجتماعًا مع كيرسى موستالاتى، عضو مجلس إدارة مؤسسة "أى سى سى" الخاصة بإتاحة الفن والثقافة لذوى القدرات الخاصة من الشباب عقب وصولها للقاهرة.
وتم بحث إقامة ورشة عمل وعروض سينمائية حول إتاحة العروض السينمائية من الشباب ذوى القدرات الخاصة بهدف نشر الوعى فى المجتمع حول إتاحة فنون السينما والثقافة للشباب فى مصر.
جدير بالذكر أن مصر بها حوالى 5 مليون من ذووى القدرات الخاصة الذين يفتقدون الى الخدمات الخاصة بسهولة انتقالهم ووصولهم إلى أماكن العروض السينمائية والفنية بالإضافة إلى تسهيل تقديم انتاجهم الابداعى للمجتمع.
وقد حضر الاجتماع المخرج محمد كريم والإعلامى أشرف سرحان وكاتبة السيناريو عبير سليمان والقاص فتحى سليمان.
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