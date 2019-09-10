شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى حفلين غنائيين ويتعاون مع أشرف البرنس فى أغنية "سنجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير حفلين غنائيين خلال الأيام المقبلة، الأول يوم الخميس في أحد المراكب النيلة بالزمالك، والثاني السبت المقبل بأحد أماكن السهر بالزمالك ايضاً ومن المقرر أن يغنى سعد عدداً من أغانى جديد، إضافة إلى أغانيه الشهيرة "هتجوز".

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

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من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.