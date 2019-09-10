خاص| ماجد المصري يرد على انتقادات اللهجة بمسلسل"بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أثار مسلسل"بحر" للنجم ماجد المصري العديد الانتقادات بسبب اللهجة التي يتحدث بها أبطال العمل، خاصة أن أحداثه تدور في المنيا إلا أن اللهجة التي يتحدثون بها هي لهجة أهالي سوهاج وقنا.

ورد المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هذه الانتقادات قائلاً: يسأل فيها، عبد النبي الهواري، مصحح اللهجة بالمسلسل، لأنه المسئول عن كل كلمة تخرج من العمل".

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وأضاف: "حاولنا في المسلسل، أن نلعب اللغة البيضاء البسيطة، القريبة من جميع الناس".

ويعرض مسلسل "بحر" على قناة الحياة في 7 مساءً وتعاد للمرة الأولى في الحادية عشر والنصف مساء، والثانية في الحادية عشرة صباحًا.

والمسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.​