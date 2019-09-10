تفاصيل إصابة عاصي الحلاني عقب سقوطه من فوق حصان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت تقارير صحفية لمصادر إعلامية لبنانية، منها قناة "lbc"، أن عاصي يتلقى علاجه حاليًا في قسم الطوارئ بمستشفى الرياق في لبنان، وأن حالته الصحية مستقرة، ولم يتعرض سوى لكسر في إصبعه.

وكانت آخر أعمال عاصي أغنية "اضحكي" من إنتاج شركة "روتانا" وحققت 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".​