بالصور- استقبال حافل لـ"بعلم الوصول" في تورنتو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

إقبال جماهيري كبير وردود فعل قوية حققها الفيلم المصري "بعلم الوصول" في عرضه ضمن الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو.

وجرى عرض الفيلم حتى الآن في يومي 6 و7 من سبتمبر الجاري بحضور مخرجه هشام صقر والفنانتين بسمة وبسنت شوقي، وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد عقب انتهاء العرضين، فيما يقام العرض الثالث والأخير يوم 15 من سبتمبر الجاري.

والفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر، عقب سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

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يشارك في بطولة الفيلم بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر و"فيلم كلينيك" لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها 10 آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.

وعبر مخرج الفيلم عن سعادته بالمشاركة: "أنا سعيد جدًا بمشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو وأرى أن حركة السينما المصرية في آخر كام سنة إيجابية جدًا، وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها". وأشار صقر إلى فخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في العرضين الأوليين له.

أما بطلة الفيلم الفنانة بسمة، فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عدد آخر من الأفلام العربية وهو دليل على تطور سينمانا العربية وهو شيئ يسعدها للغاية، وهي شخصيًا جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها "المسافر" في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شيئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه، وهي تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف وردود الفعل الإيجابية للغاية العرضين.​