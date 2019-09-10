ليالي الصيفية| منة فضالي بـ"القبعة" وإنجي شرف تداعب الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من إجازتها الصيفية التي تقضيها في فرنسا، وظهرت فضالي في الصور بملابس الصيف وقبعة.

أمل عرفة

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أثناء إجازتها الصيفية.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ظهرت فيها تداعب الأمواج.

تامر شلتوت

نشر الفنان تامر شلتوت صورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها أمام "حمام السباحة"، من عطلته الصيفية التي يقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف وقبعة، من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

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لارا اسكندر

نشرت الفنانة لارا اسكندر صورة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وهي مستمتعة بإجازتها الصيفية التي تقضيها في هونج كونج.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أمام البحر، أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

وليد توفيق

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، أثناء جولته التي يقضيها في أوروبا.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها في أحد الدول الأوروبية.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في الساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية.​