الوفاة بـ نوبة قلبية.. إشاعة آخر ضحاياها الإعلامي أحمد الشقيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول العربية، خلال الساعات الماضية خبر وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري بنوبة قلبية، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد إشاعة استدعت نفيًا من عائلته.

ونفت عائلة الإعلامي ”الشقيري“ خبر الوفاة، وذلك في تصريح نقلته قناة ”أم بي سي“، مؤكدة أن ”كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، داعية الجميع للتحقق من الأخبار قبل تداولها“.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول إشاعة خبر وفاة ”الشقيري“ في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر نوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه، ونسب النشطاء الخبر لصحيفة ”سبق“، ولنائب رئيس تحريرها عبدالله البرقاوي تحديدًا.

ونفى ”البرقاوي“ لاحقًا عبر حسابه في موقع ”تويتر“ صحة الخبر، مؤكدًا أنه تم انتحال اسمه في العديد من الإشاعات، كان آخرها ”وفاة الشقيري“.

كما نفى إعلاميون عرب صحة الأخبار المتداولة بشأن وفاة الإعلامي السعودي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها إشاعات الوفاة الإعلامي الشقيري، فقد سبق أن انتشرت إشاعة وفاته بنوبة قلبية قبل نحو عامين.