بصورة مؤثرة.. زوجة الفنان المغربي حاتم عمور تعلن إصابتها بالسرطان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت هند التازي زوجة الفنان المغربي حاتم عمور، ومديرة أعماله، متابعيها عبر انستجرام بعدما نشرت صورة بالأبيض والأسود، ظهرت فيها مع زوجها حليقة الشعر تماماً.

هند اعلنت إصابتها بالسرطان في كلمات مؤثرة كتبت فيها: «لدي سرطان.. الحمدلله، مازالت محتفظة بمعنوياتي، أحافظ على طاقتي الإيجابية وابتسامتي ... الحياة جميلة!.. شكرا لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي.. احبكم».

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تفاعل قوي حصلت عليه صورة هند، والتي أعاد عمور نشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، متلقياً كمّ كبير من التعليقات سواء من نجوم المغرب وكذلك من العالم العربي بالإضافة للفانز الذين دعوا لزوجته بالشفاء العاجل.

يُذكر أن خاتم عمور احتفل بزفافه على هند التازي بعد قصة حب جمعتهما عام 2010، وقد رُزق الزوجان بطفلين هما «محمد وغيطة».

من ناحية أخرى، اطلق خاتم عمور مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبك يمشي لحاله»، وهي من كلمات محمد المغربي، وألحان محمد الشرابي وتوزيع مدارة وطارق الحجيلي.