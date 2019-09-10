الفنانة التركية ديميت أوزديمير توجه رسالة لجان يامان.. وتعلق أنباء ارتباطها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انهت النجمة التركية ديميت أوزديمير، الشهيرة عربيًا باسم سنام في مسلسل “الطائر المبكر”، عطلتها الصيفية والتي كانت تقضيها في بودروم، وعادت إلى إسطنبول.

ديميت، قالت في تصريحات صحفية: “كان الصيف لطيفًا بالنسبة لي، وأعتقد أنني أستحق.. لم أخرج في إجازة منذ حوالي 6 سنوات.. و قضيت إجازتي مع عائلتي وأصدقائي.. أريد أن أستريح لفترة ، كي أبدأ مشروع جديد”.

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كما وجهت رسالة خاصة للنجم جان يامان، الذي شاركها بطولة مسلسل “الطائر المبكر”: “أنا فخورة به.. آمل أن يواصل نجاحاته.. إنه لأمر جيد أن ألتقي بشريكي في عمل اخر”.

من ناحية أخرى ،ردت ديميت، مرة أخرى، على شائعة ارتباطها بالنجم التركي كان يلدريم، بعد الصور التي نشرت لهما في بودروم: “لقد أدليت ببيان مع أصدقاء كان من قبل، ولا أريد أي تعليق على الإطلاق.. لقد وضعت نهاية لهذه الشائعات”.

وكانت ديميت قد نفت وجود اي علاقة تربطها بكان مؤكدة على أنهما اصدقائ فقط، ولا يوجد بينهما شيء.