النجمة التركية بيرجوزار كوريل تغلق مشروعها الخاص بسبب حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل إغلاق المقهى الخاص بها في منطقة جيهانغير، وذلك لتوفير وقت أكبر لراحتها في أعقاب اكتشافها لحملها في مولودها الثاني.

بيرجوزار كانت تحرص على الإشراف بنفسها على المقهى، بل وتقديم الطلبات للزبائن، وهو ما دفع الكثيرون للتردد عليه لاكتساب فرصة رؤية الفنانة أو التقاط صورة تذكارية معها، وعلى الرغم من نجاح المكان في تكوين سمعة جيدة خلال وقت قصير، لم تجد الفنانة حلاً أمامها سوى إغلاقه من أجل عيون جنينها.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.