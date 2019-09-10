فن ومشاهير

كريستين ستيوارت تتمنى لعب دور بطل خارق مثلى الجنس

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، أنها تتمني لعب دور بطل خارق مثلى الجنس فى أحد أفلام “عالم مارفل” الشهير.

النجمة العالمية كشفت فى مقابلة لها مع مجلة “فرايتي” الأمريكية، نشر موقع “سبوتنيك” جزء منها، أنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام “مارفل”.

وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما : قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل.

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كريستين ستيوارت أضافت قائلة: من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من أن أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا.

واعترفت الممثلة الأمريكية بأنها استخدمت اسم مارفل كمثال على الشركات الكبرى، مضيفة: أعلم بأن مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين.

وعند سؤال زميلها في Seberg أنتوني ماكي عن أكثر الأدوار التي تناسب ستيورات كبطلة خارقة، رد ستيورات: بطلة خارقة مثلية الجنس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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