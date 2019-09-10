الإعلامية دعاء فاروق تظهر لأول مرة مع والدتها.. هل تشبهها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية سهير جودة أول صورة لوالدة صديقتها الإعلامية دعاء فاروق، احتفالا بعيد ميلادها.

سهير ظهرت في الصورة وهي تحتضن والدة دعاء بحب شديد، ووجهت رسالة تهنئة لها، قالت فيها: “ابتهاج مش مجرد اسم لأنها صافية بجد.. جمالها طيب وصافي وجمال قلبها بيزيدها صفاء وجمال وبهجة.. النهاردة عيد ميلادها ربنا يبارك في عمرها وصحتها ويسعد قلبها بسعادة أحلى بنات”.

الإعلامية المصرية أضافت: “الغالية ابتهاج أم صديقتي الغالية الجميلة دعاء فاروق ودينا وآيه وأمينة أحلى بنات وأحن أم.. كل لحظة وكل يوم وأنتي بأحلى صحة وخير يارب”.

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وقد عبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بصورة والدة دعاء فاروق، وأكدوا على وجود شبه كبير يجمعهما.

وكانت دعاء فاروق قد فاجأت جمهورها بتخليها عن الحجاب التقليدي في إحدى حلقات برنامجها “اسأل مع دعاء” على قناة “النهار”.

الإعلامية المصرية استبدلت الحجاب التقليدي بـ “تربون”، وهو ما أثار جدلا واسعا بين متابعيها، وتسائلوا عما إذا كانت تتخلى عن الحجاب نهائيا.

دعاء سخرت من هذه التعليقات، مؤكدة على عدم تخليها عن الحجاب، حيث كتبت على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “ريحوا نفسكم لو خلعت الحجاب هخلعه جوا بيتي”.