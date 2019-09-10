مي العيدان تسخر من وزن دموع تحسين.. ورد حاد من الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للفنانة العراقية دموع تحسين، نجمة برنامج The Voice، خلال غنائها في إحدى الحفلات، وكانت مرتيدة ملابس كاجوال.

الإعلامية الكويتية سخرت من وزن دموع الزائد، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ابييييييي. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون”.

دموع ردت على سخرية مي العيدان بطريقة حادة، حيث كتبت: “ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالأكل.. انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلا Next”.

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وتابعت: “صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه”.

يذكر أن الفنانة العراقية دموع تحسين، كانت ضمن فريق الفنانة الإماراتية أحلام في الموسم الماضي من برنامج The Voice، والتي تشارك كعضو لجنة تحكيم في البرنامج.

وفضحت الفنانة العراقية دموع منظمي البرنامج مؤكدة أنها لم تحصل على الجوائز التي تم لإعلان عنها للفائز باللقب.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية سابقة لها: أنها لم تأخذ دولار واحد من البرنامج، أو من أي شخص، مؤكدة أن برنامج Arab Idol، هو الأصدق في توزيع جوائزة على الفائز باللقب، ولكن حظها هو الذي جعلها في The Voice.