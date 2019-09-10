زينة تكشف: أنا نباتية وتعلمت الطبخ لأجل أولادي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية زينة الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية، وطريقة اهتمامها بطفليها التوأم “زين الدين، وعزالدين”.

زينة كشفت معلومة عنها لأول مرة وهو أنها نباتية منذ فترة طويلة جدا، حتى أنها أصبحت لا تعرف طعم اللحم والدجاج.

زينة قالت: “منذ فترة طويلة لا آكل اللحوم، ولحم الدجاج لا أعرف طعمه، وكذلك اللحم العادي”.

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الفنانة المصرية قالت إنها اضطرت تناول اللحوم في فترة حملها بطفليها، قائلة: “في فترة حملي شدّد الطبيب على ضرورة تناول اللحم لوجود نقص بروتيني خلالها”.

ومن ناحية أخرى، كشفت زينة كيفية اهتمامها بطفليها، حيث قالت: “لا أحب المطبخ لكني تحملت مسؤولية البيت فلا بد من دخوله، لذلك تعلمت كل أنواع الطبخ، وأعد لولديّ طعامهما وأشتري لهما ملابسهما وأصطحبهما للمدارس، بالإضافة إلى عملي ودراستي، فقد حصلت على بكالوريوس التجارة، ثم التحقت بالكلية لدراسة الحقوق، وحالياً أنا في السنة الثالثة”.

وأضافت، في حوارها بمجلة “سيدتي”: “أما عن كيفية تعاملي مع البائعين، فهم اعتادوا على اختلاطي بهم يومياً، وأصبحت من زبائنهم، والوجبة المفضلة لدى عائلتي هي البيكاتا، لكن أنا لا آكل اللحم وأتناول صلصة البيكاتا”.