ليلى علوي توجه رسالة لأحمد حلمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية ليلى علوي رسالة للفنان أحمد حلمي بعد عرض فيلمه الأخير «خيال مآتة».

أحمد حلمي نشر فيديو لمشهد من الفيلم لشخصية «يكن سنهور» التي قدمها خلال الأحداث عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وعلقت ليلى وكتبت: «انت مختلف وبتشتغل بحب وضمير من نجاح لنجاح».

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فيلم أحمد حلمي لم يحقق النجاح المطلوب منه، وتعرض العمل لحملة هجوم فاتهم البعض حلمي بأنه سرق فكرة العمل.

فيلم “خيال مآته” من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات ‏القديمة، وكيف قابل زوجته “باكينام”، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.

أما ليلى علوي تغيب عن درما رمضان منذ 3 أعوام، فكان آخر عمل قدمته عام 2016 مسلسل «هي ودافنشي»، مع خالد الصاوي.