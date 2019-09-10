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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أن الفنان السوري ناصيف زيتون واحد من النجوم المفضلين لوالدتها.
مايا فاجأت متابعيها ونشرت صورة لوالدتها مع نجم ستار أكاديمي، وذلك في ظهور نادر لها، معلقة عليها: «حين تلتقي أمي بواحد من نجومها المفضلين.. شكراً ناصيف زينون»، حيث تفاعل فانز الفنانة مع الصورة بشكل كبير، وتبادلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن انبهارهم بحيوية والدة الفنانة بالرغم من تقدم عمرها، في الوقت الذي شددوا فيه على عدم وجود أي شبه بين مايا ووالدتها.
يُذكر أن مايا عادت مؤخراً للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.
من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يابا يابا»، من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة مايا دياب لا تشبهها على الإطلاق.. ستبهرك بحيويتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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