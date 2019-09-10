ناصيف زيتون يعلّق على صورته مع دانييلا رحمة ويوضح طبيعة علاقتهما

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان السوري ناصيف زيتون، سر الصورة التي نشرت له مع الإعلامية دانييلا رحمة وقصة شائعة الحب التي نشرت حولها.
ناصيف، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن هذه الصورة من أكثر الصور التي يكرهها وذلك بسبب شكله فيها.
وأضاف، أنه من حسن حظه أن تأتي هذه الشائعة مع دانييلا وذلك كونها صديقة مقربة منه جدًا، ولا يوجد شيء بينهما.
الفنان السوري، كان قد كشف سر وضعية قبضة يده خلال التقاطه صور تذكارية مع أي معجبة، مؤكدًا أنه في بداية حياته الفنية وبالتحديد عام 2011 كان يلتقط صورة مع إحدى معجباته وكان برفقتها شاب لا يدري صلته بها وطلب منه نزع يده”.
وأوضح النجم السوري أن الأمر لم يغضبه، لأن هذا حقه، مشيرا إلى أنه منذ ذالك الحين أصبح يحرص على أن تظل يده بعيدة عن أي فتاة عند التقاط صورة معه.
وكان ناصيف زيتون، قد تعرض لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية بسبب رقصه على نغمات أغنيته الأخيرة “سلمي”، و رد على هذه الانتقادات، موضحا أنه لم يفعل شيء يخجل منه أو يدعوا به للرذيلة، وأن سنه يسمح بالقيام بمثل هذه الأشياء.
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