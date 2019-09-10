جورج وسوف في لقطة مؤثرة مع أبنائه الثلاثة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان السوري جورج وسوف محبيه ومتابعيه بلقطة عائلية خاصة تجمعه بأبنائه الثلاثة «وديع»، «حاتم» و«جورج جونيور»

الصورة جاءت بتعليق: «يا رب كل العمر الإيد بالإيد»، حيث تفاعل فانز سلطان الطرب وأصدقائه من داخل الوسط الفني مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تغزلوا فيها بجمال ابتسامة الفنان السوري، ووسامة أبنائه الثلاثة، متمنيين أن تسود المحبة بينهم على الدوام.

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يُذكر أن جورج وسوف أنجب أبنائه الثلاثة من زوجته الأولى «شاليمار»، بينما انجب ابنته الوحيدة «عيون» أكتوبر 2015 من زوجته الثانية، بطلة الراليات القطرية ندى زيدان التي تزوجها سبتمبر 2014، إلا أنه انفصل عنها، واحتفظت ندى بحضانة الفتاة بعد دعوى قضائية ضد الوسوف.

من ناحية أخرى، اطلق جورج وسوف مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «سكت الكلام»، من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشهد العمل ظهور النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.