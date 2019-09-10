عمرو يوسف وكندة علوش.. قصة حُب بدأت بصداقة وانتهت بزواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري عمرو يوسف، تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة السورية كندة علوش، وقصة ارتباطه به.

وقال عمرو بوسف، خلال لقائه في برنامج “أنا وبنتي” الذي يقدمه النجم شريف منير وابنته اسما، إنه لا يوجد شيء معين جذبه لزوجته وادى إلى زواجهما، بل تعاونا سوياً في أكثر من عمل فني”.

وأضاف “كنا أصدقاء مقربين واقتربا من بعض مع الوقت”، مؤكدا أنه أعجب بشخصيتها ككل، واصفاً اياه بـ”الحادث”.

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أما عن عيوب زوجته، قال مازحا إنه لو تحدث عن عيوبها فلن يعود إلى المنزل، خوفا من رد فعلها، موضحا أن أبرز الانتقادات التي تتعرض لها زوجته، هي أنها تفترض النية الحسنة في جميع من حولها.

وأضاف: “أنا لو قلت عيوب كندة، مش هروّح البيت بعدها.. يعني أقولها وماروّحش”.

كما عبر عمرو عن سعادته وحبه الكبير لابنته حياة، انه وكشف عن علاقته بها قائلا إنه كان يخشى من حملها في البداية ولكنه بات يحملها بمفرده الآن ويلعب معها، واصبح يطعمها بنفسه.