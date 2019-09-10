مصوّر عمرو دياب يتحدث عن نمط حياة الهضبة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المصور الفوتوغرافي كريم نور، تفاصيل جلسات تصويره مع الفنان المصري عمرو دياب.
وقال في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتانا،إن علاقته بالنجم المصري بدأت منذ عام 2007، عندما قام بتصوير بوستر ألبوم “الليلادي”.
وأوضح أن الهضبة يسافر كثيرا ويرغب في التصوير في أي وقت، فهناك ثقة بيننا وعلاقة قوية تجمعنا، فالموضوع ليس تصوير فقط لكن فهم لطبيعة الفن الذي يقدمه الفنان لتصويره بالشكل.
وعن بوستر “أنا غير”، اوضح نور أنه قام بالتقاط الصور في فرنسا واليونان، واللقطات تعبر عن روح الأغاني المتواجدة في الألبوم.
وكشف السر الأساسي لظهور “الهضبة” بالصور بشكل مميز وأكثر شباباَ ومليء بالحيوية الى اهتمامه بصحته وممارسته للرياضة، لافتاً الى أنه يقوم بكل ذلك احتراماً منه لجمهوره، على عكس الكثير من النجوم الذين يستمتعون بنجاحهم ويهملون أنفسهم.
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