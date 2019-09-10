ابنة بيومي فؤاد الصغرى تكشف سرًا عن مسرحية «3 أيام في الساحل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري بيومي فؤاد، إلى اصطحاب ابنته الصغرى، في عروض مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي كشفت بعض أسرار والدها في كواليس البرنامج.

ابنة بيومي فؤاد، قالت خلال لقائها برفقة والدها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي، إنها حضرت العرض 3 مرات، ولكنها لم تمل منه، وذلك لأن كل عرض يختلف عن الأخر.

وأضافت، أن العروض تختلف من حيث ملابس العروض، والإفيهات المستخدمة.

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الفنان بيومي فؤاد، كشف أن هناك بعض الإفيهات يتم تجريبها من أجل معرفة رد فعل الجمهور عليها ويتم تغيرها في بعض العروض إذا لم تجد قبولا لدى الناس.

مسرحية “٣ أيام في الساحل”، من إخراج مجدي الهواري، تأليف حاتم حسين، ويشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم: بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى وسامية الطرابلسي.

من ناحية أخرى بدأ بيومي فؤاد تصوير فيلم “بكرة” هو اسم المبدئى للفيلم من بطولة بيومى فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتونى ماهر، ويوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم “خيال مآته” بطولة أحمد حلمى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى.