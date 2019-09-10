زكي فطين عبدالوهاب يروي تفاصيل رحله علاجه من السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، متابعيه على وضعه الصحي بعد فترة من تناوله العلاج الكيماوي، بعد إصابته بالسرطان.

زكي فطين عبدالوهاب، قال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي، إنه خضع لستة جلسات كيماوي على الرئة، وكشفت نتائج التحليلات الأخيرة أن الورم أصبح كامن غير نشط، وهذه نتيجة جيدة.

وعن شعوره وقت تلقيه خبر إصابته بالسرطان قال، إنه لم يفزع من ذلك لأنه وقت المصائب لا يجزع.

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وأهم الأشخاص الذين ساندوه خلال رحلة مرضه فأكد أنه شقيقه، و3 من أصدقائه، وكذلك عدد من الفنانين

وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد صدم جمهوره في شهر مايو الماضي بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية في شهر إبريل الماضي.

ونشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.

وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.