13 سرًا غريبًا عن حياة بلقيس تعرفهم لأول مرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أطلقت الفنانة اليمنية بلقيس أول Vlog لها بموقع YouTube، وكشفت من خلاله 13 سرا غريبا عن حياتها، لافتة إلى أنها اختارت رقم 13 لأنه رقمها المفضل.

1 – أول سر كشفته بلقيس هو أنها ومنذ طفولتها لا تطيق نوعا معينا من الجبن، وهو جبن “كاسات”، حيث أنها لا تطيق ريحتها ولا طعمها، لافتة إلى أنها أكلتها مرة وهي صغيرة لكن كانت النتيجة أنها تقيأت وأخبر الطبيب أهلها انها تعاني من حساسية من الجبن.

2- السر الثاني هو أنها مدمنة لعبة LEGO الخاصة بالبالغين، لافتة إلى أنها تستعين بهذه اللعبة للتخلص من ضغط العمل المستمر.

3- اعترفت بلقيس أنها تكتب على الجدران، قائلة: “وأنا صغيرة كنت اسمع كل المكتوب في الكتب بالكتابة على الجدران، وكنت من أوائل الصف، وحتى الآن للما تكون عندي فكرة لا اكتبها على الورق ولكن أكتبها على الجدران، خربت جدران بيتنا”.

4- كشفت بلقيس أن من أكثر الأشياء التي تسبب لها السعادة هو: “فعص الطباشير وأحمر الشفاه في الأرض”.

5- الفنانة اليمنية كشفت أنها تخاف من المرتفعات.

6- أما السر السادس فهو أنها كانت مدمنة سباق سيارات، وأنها كانت دائما تحصل على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، لافتة إلى أنها في إحدى المرات تعرضت لحادث، وهو ما جعلها تتوقف نهائيا عن المشاركة في سباق السيارات.

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7- قالت بلقيس انها لديها خيال واسع، قائلة: ” لو كنت جالسة مع شخص ويحكي لي قصة خيالي يروح ويودي ويجيب ويتخيل القصة ويزيد ويحط من عنده ملح وفلفل بطريقة غريبة، بس الخيال لا يتجاوز الواقع، فأنا اعشق إني أحور القصص بخيال واسع”.

8- اعترفت بأنها كانت تعاني في طفولتهامن عادة سيئة، وهي “قضم الأظافر”، مؤكدة أنها الآن امتنعت عن هذا الفعل.

9- كشفت بلقيس أنها لا تستطيع السباحة، قائلة: “أنا إنسانة فاشلة في السباحة، انا أخاف من البحر ومن السباحة”.

10- أكدت بلقيس أنها قبل المرحلة الجامعية كانت تتمتع بشعر طويل يصل حتى ركبتها، وكان الجميع يطلق عليها “رابونزل”، وأضافت: “ولكن بسبب الحالة النفسية وضغوطات الحياة، وبسبب شغلي اللي يحتم علي طول الوقت استخدام سشوار وفير وسبراي طاح نص الشعر وللأسف اضطريت أقصه”.

11- الفنانة اليمنية كشفت انها تعلمت القراءة والكتابة وهي بعمر الخمس سنوات، حيث قالت: “كانت امي يوميا تعلمني الأحرف وتعلمني كتابة اسمي كاملا، وكنت أقرا الجريدة لجدي”.

12- قالت إنها مدمنة على مشاهدة الأفلام الهندية، مشيرة على انها في طفولتها كانت تنتظر عرض الفيلم الهندي يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انها تعلمت أغاني هندية وعدد من الكلمات الهندية.

13- كشفت بلقيس أنها نادرا ما ترتدي حذاء بكعب عالي، حيث أنها ترتديه في المناسبات وخلال إحيائها الحفلات فقط، وانها في حياتها العادية ترتدي الحذاء الرياضي.