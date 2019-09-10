هند صبري ساحرة بالأسود في ختام مهرجان فينيسيا الدولي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التونسية هند صبري حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لدورته الـ76، والذي شاركت فيه ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول.

هند حرصت على استعراض إطلالتها على السجادة الحمراء للحفل بصور شاركتها مع الفانز، حيث بدت ساحرة بفستان أسود شديد الأناقة، مكشوف الكتفين، ومشقوق لأعلى الفخذ، ذو ذيل بسيط، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها للخلف بتسريحة كلاسيكية، وانتعلت حذاء من نفس اللون ذو كعب عالي، زاد طلّتها أنوثة وجاذبية.

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يُذكر أنه على هامش المهرجان، تم تكريم هند صبري من قبل مؤسسة الصحفيات الايطاليات، وحصلت على جائزة «Starlight Cinema award»، وبذلك تكون أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤، وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو.

من ناحية أخرى، يُعرض لهند صبري حالياً الموسم الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» الذي تشارك في بطولته أمام النجم المصري كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، والعمل من إخراج مروان حامد.