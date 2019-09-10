صراع العروش أبرزها.. 5 مسلسلات وقعت في فخ التطويل

أعلن صناع المسلسل الطبي Grey's Anatomy "جرايز آناتومي"، نيتهم طرح الموسم الـ 16 قريبًا، تمهيدًا لطرح موسمين جدد خلال الأعوام القليلة المقبلة، الأمر الذي أثار حيرة عدد كبير من النقاد حول سر استمرار عرض المسلسل كل هذه الأعوام دون تقديمه جديدا.

لم يقع صناع مسلسل "جرايز آناتومي" وحدهم في فخ التطويل، إذ تسببت رغبة شركات الإنتاج في التربح من وراء أعمال فنية جماهيرية، في إرغام صناعها على الاستمرار وتقديم مواسم جديدة تتسم بالضعف والرداءة، إلى أن تفقد هذه المسلسلات كل عوامل تميزها وتسقط من ذاكرة الجمهور.

موقع "فايس" البريطاني، رصد أبرز المسلسلات الأجنبية التي وقعت فريسة الإطالة، إلى أن لاقت مواسمها الأخيرة نهاية سيئة.



1- Grey's Anatomy "جرايز آناتومي"







مسلسل طبي يدور في مستشفى "جراي" تيمنًا باسم بطلة العمل مريديث جراي، التي تواجه مع زملائها حالات مرضية فريدة طول فترة عملها.

وعلى مدار 15 عام، حاول صناع "جرايز أناتومي" بقيادة المؤلفة والمنتجة شوندا رايمز إمتاع الجمهور، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى إنهاء المسلسل في ذروته، ربما بعد وفاة شخصية "مكدريمي" (باتريك ديمبسي)، أو برحيل كريستينا يانج (ساندرا أوه).



2- Big Little Lies "أكاذيب صغيرة كبيرة"







من إنتاج شبكة HBO، ويتناول قصة مجموعة من ربات المنزل يقطنون أحد الضواحي الراقية يواجهن مشاكل عدة منها عنف منزلي وتنمر، إلى أن تتغير حياتهن تمامًا بسبب جريمة قتل.

يتضمن المسلسل مجموعة كبيرة من نجمات هوليوود مثل نيكول كيدمان، ريس ويذرسبون، وميريل ستريب التي انضمت لطاقم العمل في الجزء الثاني، لكن كل هؤلاء لم يقدرن على الحفاظ على نفس مستوى نجاح الجزء الأول.

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صناع "أكاذيب صغيرة كبيرة" أعلنوا مؤخرًا نيتهم طرح جزء ثالث للسلسة، رغبة منهم في استغلال نجاح الجزء الأول دون النظر إلى تراجع نسبة مشاهدات الجزء الثاني مقارنة بالأول.



3- Mad Men "رجال ماد"

يتناول المسلسل قصة الجندي السابق دونالد درايبر الذي تحول إلى مجال الإعلانات بعد إنهاء خدمته ليعيش حياة مختلفة تمامًا عما اعتاده، في الوقت ذاته يتطرق المسلسل إلى قضايا محلية وعالمية كثيرة.

استمر عرض المسلسل لمدة 7 مواسم إلا أنه كان يجب أن ينتهي في الموسم الـ5، إذ تسببت إطالة المنتجين في شعور الجمهور بالملل رغم شعبية المسلسل الجارفة، ولم تنجح نهايته الممتازة في جعل الجمهور يصفح عن التطويل المبالغ فيه.



4- Stranger Things "أشياء غريبة"





يتناول مسلسل الرعب والخيال العلمي "أشياء غريبة" قصة مجموعة من الأطفال تم اختطافهم من قبل الحكومة لإجراء تجارب علمية خطيرة عليهم، إلى أن انكشف السر وأخذت الأمور منحنى خطير.

من المقرر تنفيذ موسم رابع للسلسلة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه كان يجب أن ينتهي في الموسم الثاني، بسبب افتقاد قصته واحد من أهم عوامل نجاحه وهو عامل النوستالجيا والحنين إلى جيل الثمانينيات.



5- Game of Thrones "صراع العروش"



يتناول المسلسل صراع مجموعة عائلات نبيلة في عالم فانتازي يحكمه الذكاء والقوة.

استمر عرض المسلسل لـ8 مواسم كاملة، إلا أنه كان يجب أن ينتهي في الموسم الـ5 حيثما توقفت روايات جورج أر أر مارتن المأخوذ عنها المسلسل، إلا أن رغبة المنتجين في استغلال نجاح العمل الدرامي جعلتهم يستكملون عملية التأليف بمفردهم لـ 3 مواسم كاملة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من الجمهور، إلى حد دفع بعضهم لإصدار عريضة لإعادة تنفيذ الموسم الـ8 من جديد بسبب فشله دراميًا.