فوز السعودية شهد أمين بجائزة "فيرونا" في مهرجان "البندقية"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاز فيلم "سيدة البحر"، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، بجائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً خلال مشاركته في النسخة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، عقب عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة. علماً أنه أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين.

وتدور أحداثه في إطار أسطوري جامح ملقياً الضوء على قضية التغيير الواقع على دور المرأة في المجتمع من خلال قصّة خيالية لفتاة صغيرة تقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها النائية والتي تقتات رزقها من الصيد، حيث يتم تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

وتذهب جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً من بين الأفلام المشاركة في "أسبوع النقاد" المرموق. وعلّقت لجنة تحكيم هذه الجائزة، والتي ضمّت أعضاء لم تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، عن سبب منح الجائزة لفيلم "سيدة البحر" بأنه: "سار بنا عبر أفق بحر مرئي تتخلله آثار خرافة مؤثرة تأسر الأجساد والأنظار، لتأتي من أعماقه رؤية جريئة وواضحة المعالم لزمننا المعاصر". وأضافوا: لقد نجح في استعراض الجوانب المجتمعية المعقدة من خلال تجربة صوتية مستمدة من التاريخ، وصراعات منسوجة من اللونين الأبيض والأسوّد، وتناقضات مكانية متباينة."

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أمين

وفي هذه المناسبة، قالت شهد أمين، مؤلفة ومخرجة الفيلم: "إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يُعد لحظة رائعة افتخر بها وجميع من ساهموا في إنتاج وتصوير فيلم ’سيدة البحر’، كما تعكس هذه الجائزة أهمية القضية التي يتناولها الفيلم وتسلّط الضوء على الجهود الاستثنائية من جانب طاقم العمل والنجوم الذين ترجموا رؤيتي السينمائية على أرض الواقع. ولا بد أن أشيد بشركة ’إيمج نيشن‘ والتي قدمت دعماً قيّماً على مدار عمليات الإنتاج والتصوير."

وأضافت: "هذا الفوز لا ينحصر في كونه تكريماً لي، لاسيّما في ضوء مشاركة مخرجتين سعوديتين في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. إذ أن هذه خطوة انتقالية في غاية الأهمية في مسيرة صناعة السينما الإقليمية."

روس

من جهته، قال بن روس، رئيس محتوى الأفلام في "إيمج نيشن أبوظبي" التي تولّت إنتاج الفيلم: "نحن فخورون بهذا التكريم الذي حظي به فيلم المخرجة السعودية شهد أمين وخاصةً في هذا الحفل السينمائي العالمي المقام في البندقية. ويُعد هذا النجاح خير دليل على أن صناعة السينما بالمنطقة تمضي قدماً وبقوّة نحو أفاق أوسع من النجاح، كما أن شركة ’إيمج نيشن‘ فخورة بدورها في هذه المسيرة التنموية من خلال دعم المواهب الناشئة والمعروفة في المنطقة ومساعدتها في تطوير المحتوى الإبداعي عبر مختلف المجالات الإعلامية."

الجدير ذكره أن تصوير العمل تم في سلطنة عُمان. وهو يجمع في بطولته الممثّلة بسيمة حجّار في دور حياة، والممثّل أشرف برهوم (بطل أفلام كوريولانوس، وصراع الجبابرة، والمملكة)، والممثّل يعقوب الفرحان (بطل مسلسلات "اختراق" و"بدون فلتر" و"حب بلا حدود")، والممثلة فاطمة الطائي (بطلة مسلسل "قلب العدالة" من إنتاج إيمج نيشن أبوظبي).