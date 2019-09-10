"جُمان" يروي صراع امرأة مع العقلية الشرقية على MBC1









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُجيب المسلسل الخليجي الجديد "جمان" على جملة أسئلة إجتماعية تتلخص بـ "ما الذي يدفع رجلاً لإنكار أحد أبنائه ومقاطعته مع عائلته؟ وماذا سيكون موقفه حين يكتشف أن حفيدته المدلّلة "جمان" مغرمة بحفيده الآخر الذي لا يعرفه "هشام"؟ هل يدفع الأحفاد ثمن أخطاء الكبار في العائلة أم يتمكنون من مدّ جسور التواصل مجدداً؟

ويقارب هذا العمل موضوع علاقات الآباء بالأبناء مسلّطاً الضوء على واقع المرأة الخليجية والرجل الشرقي من خلال شخصيات عدة تعيش قصصاً اجتماعية من واقع الحياة والمجتمع، بينها غيرة الرجل الشرقي.

وهنا يبدأ الصراع ما بين علاقة المرأة الشرقية بزوجها من جهة، ورغبتها في إثبات ذاتها وبناء كيانها من جهةٍ أخرى. بينما تتفرّع بموازاة هذا الخط الدرامي الرئيسي خطوط أخرى غنية بالتفاصيل النفسية والمشاعر الإنسانية.

الجدير بالذكر أن العمل من إخراج خالد جمال. وهو مقتبس عن رواية "جُمان" للكاتبة علياء الكاظمي، ويجمع في بطولته كل من مهند الحمدي، ونور الغندور، وهدى الخطيب، وحسن ابراهيم، وعبد الله التركماني، وناصر كرماني، وفوز الشطي، ومحمد الدوسري، غرور، فاطمة الطباخ، ليالي دهراب، ايمان العلي، فرح المهدي، انوار المنصور، أحمد النجار وبمشاركة أحمد الهزيم.

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يُذكر أن حلقات "جمان" تُعرَض على 1MBC، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش والساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.