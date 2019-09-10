شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم لـ رامى رضوان فى عيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا رجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الإعلامى رامى رضوان بنشرها صورة تجمعهما سويا وعلقت عليها قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا رجلى، يارب كل أيامك مليئة بالنجاح، والضحك والسلام، أحبك كثيرًا وفخورة بيك، ربنا يحميك يا حبيبي".

واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرا بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين، موجهة لهم رسالة شكر وامتنان، معبرة عن سعادتها لوصول محبيها لهذا الرقم على إنستجرام، وكتبت دنيا، قائلة:" شكرا 9 مليون متابع احنا أقوى سوا ".

وآخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وعرض فى رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.