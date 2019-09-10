شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة اللبنانية إنجى جمال: إليسا تمر بفترة صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة اللبنانية إنجى جمال، إنها لا تتمنى اعتزال صديقتها إليسا لانها فنانة ناجحة، وتخطت حدود الفن لموضوعات إنسانية، مضيفة أن إليسا تمر الآن بفترة صعبة، وطالبت الناس بألا تتسرع وتطلق عليها أحكامًا.
وتابعت إنجى جمال فى تصريحات لبرنامج theinsiderar أن إليسا تحتاج فترة من الراحة وليس الاعتزال لأنها فى النهاية إنسان تشعر بالخنقة والضيق أحيانًا إن لم يصل لما يريد.
واختتمت إنجى جمال حديثها مطالبة محبى إليسا بدعمها ومساندتها أما الذين لا يحبونها وجهت لهم رسالة "يقعدوا على جنب" - بحسب قولها –
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