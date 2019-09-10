شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن ينتهى من تصوير أغنية جديدة بعنوان "شكرا لخدماتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب كريم محسن من تصوير أغنية جديدة بعنوان "شكراً لخدماتك" على طريقة الفيديو كليب بمناطق متفرقة بالقاهرة.

واستغرق تصوير الأغنية يوما كاملا مع المخرج سامى بساط، والأغنية من كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وقال الفنان كريم محسن لـ"الخليج 365"، إنه يستعد خلال الأيام المقبلة للسفر إلى أوروبا لتصويرأغنتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعدما انتهى من تصوير كليبين من الألبوم بمصر.

يذكر أن آخر أغنية للمطرب كريم محسن صورها على طريقة الفيديو كليب، هى "شكراً لخدماتك" وهى إحدى أغانى ألبوم كريم محسن الأخير "قابل بقي"، والذى طرحه مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "قابل بقى"، 14 أغنية؛ منها: "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى، وغيرها.