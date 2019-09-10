من اين انتقت سكارليت جوهانسون وتوماسن ماكنزى ملابسهما بعرض Jojo Rabbit

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون علي حضور العرض الأول لفيلمها الجديد " Jojo Rabbit " وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2019 والذي تستمر فعالياته حتي 15 سبتمبر الجاري ، و قد اقيم عرض الفيلم بمسرح Wales Theatre في تورنتو بكندا ، وقد ظهرت سكارليت البالغة من العمر ( 34 عام ) بفستان طويل باللون الفضي و هو من تصميم دار أزياء " Rodarte " . وحضرت ايضا عرض الفيلم النجمة العالمية توماسن ماكنزي ذات الـ ( 19 عام ) حيث خطفت الانظار بارتدائها فستان من مجموعة " Louis Vuitton " ، و تواجد ايضا بالعرض النجم العالمي ألفي آلن و النجمة كاترين ماكينون وغيرهم. ألفي آلن



توماسن ماكنزي

سكتارليت وكاترين ماكينون

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