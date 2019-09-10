شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يبحث عن وجوه جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365”، أن النجم أشرف عبدالباقى قرر أن يخوض تجربة جديدة ضمن أحد مشاريعه المستقبلية، حيث أنه يستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لإقامة إختبارات خاصة بالأطفال لإختيارهم لأحد الأعمال الدرامية.

وسيعتمد "عبد الباقى"، فى إختباراته واختياراته علي الفئة العمرية ما بين 8 إلى 15 سنة، للمشاركة في مسلسل تليفزيونى يتم تحضيره فى الفترة الحالية.

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يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي يقوم حاليا بعرض موسمه السابع والأخير من "مسرح مصر"، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما تستمر عروض "مسرحية كلها غلط .. جريما في المعادي" علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة والذى يقوم عبدالباقى بإخراجها وإنتاجها.