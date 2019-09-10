شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح الموسم الخامس لمسلسل Supergirl .. بوستر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات CW الامريكية عن البوستر الأول للموسم الخامس الجديد من مسلسل الدراما والاكشن الشهير Supergirl، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 6 أكتوبر المقبل عبر المنصة الالكترونية.



Supergirl

وتدور أحداث المسلسل قبل سنوات حيث كان نجم كريبتون على وشك الانفجار وتم إرسال Kal-El إلى الأرض هربًا من هذا المصير، مع ابنة عمه كارا، ولكن تم إصابة كارا عن طريق الخطأ بالفانتوم لتبقى خالدة على مر السنوات قبل أن تصل إلى الأرض بعد عقود ووجدها ابن عمها الذى أصبح سوبرمان، وبعد عدة سنوات كارا دانفرز تعمل فى مهنة عادية إلى أن تقع فى المشاكل التى تساعدها فى استخدام قوى كريبتونيان التى أخفتها طويلاً، ولذلك تقرر كارا المشى خلفا لطريق ابن عمها الخارق.

ويشارك فى بطولة العمل ميليسا بينويست بدور سوبرجيرل أو كارا زور إيل، كاليستا فلوكهارت بدور كات جرانت، تشيلر لاى بدور أليكس دانفرس، ميهكاد بروكس بدور جيمى أولسن، دافيد هيروود بدور هانك هينشو، وجيريمى جوردن بدور وينسلو شوت.