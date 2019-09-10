شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتهى التعاون بين أشرف عبد الباقى ومسرح مصر بعد انتهاء الموسم السابع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أشرف عبد الباقى، لمشروع مسرحى جديد بعد انتهاء الموسم السابع من عروض "مسرح مصر" الذى يقدمها بصحبة فرقته وتنتهى فى شهر ديسمبر المقبل.

مصادر داخل الفرقة، قالت إن المشروع لم تتضح ملامحه حتى الآن، لكنه مختلف عن الطريقة التى تقدم بها عروض مسرح مصر التى تعتمد على تقديم عرضين فى الليلة الواحدة وتصويرهما تليفزيونيًا، وسيستعين فيها الفنان أشرف عبد الباقى بوجوه جديدة بالإضافة لبعض العناصر من أبطال مسرح مصر.

واستطاع عبد الباقى ونجوم فرقته مسرح مصر تحقيق نجاح جماهيرى ضخم على مدار الست سنوات الماضية، وتقديم 120 مسرحية متنوعة مختلفة على مدار المواسم الستة المنقضية، وقرر مؤسس ونجوم الفرقة خوض الموسم السابع لهم والأخير فى نفس الوقت.

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يذكر أن عروض "مسرح مصر" يشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبد الباقى كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.