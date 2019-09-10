شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جديد لـ ويل سميث بعنوان Brilliance.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.
سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.
واشترك الثنائى سميث وجولدسمان في الكثير من الأعمال السابقة منها I, Robot, I Am Legend and Hancock، حسبما نشر موقع " deadline".
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