شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج فى إيطاليا لاستكمال فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمى دانيال كريج بصحبة الممثلة العالمية ليا سيدو، والمخرج كارى جوجي فى إيطاليا، لاستكمال تصوير فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند صورا تجمع الثلاثى فى شوارع إيطاليا أثناء تصويرهم أحد المشاهد المقرر لها فى مدينة ميلان.





وعلى سياق متصل حددت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد توقيت عرض الفيلم الجديد الذى يشارك فى بطولته الممثل ذات الأصول المصرية والحائز على جائزة الأوسكار رامى مالك، الذى سيجسد دور الشخصية الشريرة داخل الأحداث، وجاء يوم 8 أبريل من العام المقبل.

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

Advertisements