سيلفي ندى بسيوني وإيمي زكريا وإطلالة نانسي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جمعتها بالفنانة ندى بسيوني.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة له أمام البيانو.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جوزيف عطية

نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة له داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

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سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أحمر جذاب.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها.

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة وردية، في صورة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مرتدية فستان مطرز بالورود الحمراء، ونظارة شمسية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أحمر.​