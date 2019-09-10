بصورة من الطفولة.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاده الـ45، إذ أنه من موليد 10 سبتمبر1974. ونشر حسني صورة له من الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وأنا طيب". يذكر أن أخر أعمال الفنان أكرم حسني فيلم " البدلة"، بطولة الفنان تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

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