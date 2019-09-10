بهذه الصورة.. شيكو يعلن مرحلة "الدايت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن الفنان شيكو، عن بدء مرحلة الرجيم بصورة ساخرة. ونشر شيكو، صورة وهو يتناول الطعام عبر حسابه علي"إنستجرام" وعلق قائلاً: "أول يوم دايت النهاردة". وينتظر شيكو، عرض مسلسله الدرامي الجديد"اللعبة" على قناة (إم بي سي) في شهر أكتوبر المقبل. Advertisements كما يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد مع هشام ماجد، خلال شهر أكتوبر . مسلسل"اللعبة"بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.

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