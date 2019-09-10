أحلام تدعو بالشفاء لأمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: دعت الفنانة الإماراتية أحلام، بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونشرت أحلام صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت عليها: " اللهم إنا نستودعك والدنا الغالي الشيخ صباح الأحمد، اللهم أشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك". Advertisements وتابعت أحلام: " اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسني وصفاتك العلى أن تحفظه بحفظك وتفرحنا برؤيته سالًا معافي برحمتك يا رحيم". وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح أعلن دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.

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