محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تصدر فيلم الرعب الجديد "IT2" قائمة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع الحالي محققا 91 مليون دولار، وفقا لموقع رويترز. الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي، عن قصة الروائي الكبير ستيفن كينج. وتراجع فيلم الإثارة والحركة "Angel Has Fallen" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار. Advertisements والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو. وتراجع الفيلم الكوميدي "GOOD BOYS" من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4 مليون دولار. والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "LOIN KING 2019" من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "IT2" يتصدر شباك التذاكر بأمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.