مصطفى حجاج يكشف موعد طرح باقي أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر المطرب مصطفى حجاج، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تدوينة يعلن عن موعد طرح باقي أغنيات ألبومه الجديد " هتزهزه".
وكتب حجاج: "هنرجع تاني نكمل أغاني ألبوم "هتزهزه" وهننزل بأغنية كل يوم ثلاثاء زي ما وعدناكم، وانتظروا غداً الأغنية الرابعة من ألبوم هتزهزه إن شاء الله تعجبكم.. تفتكروا الأغنية الجاية هتكون إيه ؟؟".
وطرح حجاج من ألبومه 3 أغنيات أولها أغنية "آه يا حنان" و "هتزهزه" و"جرح بعد جرح"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.
يذكر أن أخر أعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان"لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 2، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وإخراج طارق العريان.
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